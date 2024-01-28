إيران تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن

أطلقت إيران للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية باستخدام صاروخ سيمرج الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية، بحسب وسائل إعلام رسمية.



وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كيلوجراما بينما يزن الآخران عشرة كيلوغرامات لكل منهما.



وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض.



وأشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.



والقمر الصناعي الأكبر يطلق عليه اسم "مهدا" وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية ومصمم لاختبار دقة الصاروخ سيمرج في إيصال شحنات متعددة للفضاء.



وأطلقت إيران القمر الصناعي "ثريا" إلى المدار هذا الشهر بصاروخ صنعه الحرس الثوري مما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.