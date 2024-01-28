ترامب يشعر بأنه "أكثر تركيزا مما كان عليه قبل 20 عاما"

اعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يشعر بأنه "أكثر تركيزا مما كان عليه قبل 20 عاما" وذلك ردا على انتقادات صدرت مؤخرا عن منافسته على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هيلي بشأن عمره وزلات لسانه.



وأضاف ترامب أيضا أنه يتعين أن يخضع المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك وهو ما بدا أنه رد على تحدي من هيلي التي دعت إلى الأمر ذاته مشيرة إلى عمر ترامب (77 عاما) والرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاما).



جاءت تصريحات ترامب أمس السبت في تجمع انتخابي في ولاية نيفادا قبل التصويت في المؤتمر الحزبي المقبل في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري بالولاية في الثامن من شباط. وفي الأيام القليلة الماضية، وصفت هيلي أداء ترامب بأنه مرتبك وشككت في قدرته على تولي مهام الرئاسة في هذا العمر.



وارتكب ترامب مؤخرا بعض زلات اللسان. وخلط بين هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي خلال خطاب ألقاه في 19 كانون الثاني.