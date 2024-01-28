كم بلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب؟

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26422 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول.



وأكدت الوزارة مقتل 165 شخصا على الأقل في الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 65087 شخصا منذ اندلاع الحرب.

