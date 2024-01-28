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o
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مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: 80% من أنفاق حماس الواسعة تحت غزة لا تزال سليمة
أخبار دولية
2024-01-28 | 04:04
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مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: 80% من أنفاق حماس الواسعة تحت غزة لا تزال سليمة
أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن ما يصل إلى 80% من أنفاق حماس الواسعة تحت غزة لا تزال سليمة، على الرغم من الجهود الإسرائيلية لتدميرها منذ اسابيع.
وشدد مسؤولون إسرائيليون على أن "إحباط قدرة حماس على استخدام الأنفاق هو حجر الأساس في جهود إسرائيل للقبض على كبار قادة حماس وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين المتبقين".
وأوضحت إسرائيل أنها شنت ضربات على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الرئيسية في سعيها وراء الأنفاق.
أخبار دولية
حماس
اسرائيل
أنفاق
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