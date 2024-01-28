هجوم ليلي جديد بصواريخ ومسيّرات روسية في أوكرانيا

شنّت روسيا هجومًا ليليًا جديدًا بمسيّرات وصواريخ على أربع مناطق أوكرانية، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقلّ بينهم طفل، على ما أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية.



وأكد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت ثماني مسيّرات متفجّرة من طراز "شاهد" وصاروخَي "إسكندر" وثلاثة صواريخ من طراز "اس-300" ليلًا، مشيرا إلى أنه تمكّن من إسقاط أربع مسيّرات.



وأضاف: "هوجمت عدة مواقع مدنية ومنشآت حيوية في بولتافا ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك"، من دون أن يحدّد حجم الأضرار التي تمّ تسجيلها.



ولفتت النيابة العامة لمنطقة دونيتسك من جهتها إلى أن صاروخًا سقط على منطقة سكنية في مدينة ميرنوغراد ليلًا، متسببًا بوقوع إصابات.



وقالت: "أُصيب فتى يبلغ من العمر 15 عامًا ورجل يبلغ 35 عامًا بجروح وكدمات بسبب الانفجار. في منزل مجاور، شخّص الأطباء إصابة شخص بالغ من العمر 30 عامًا بصدمة في الرأس".