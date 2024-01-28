وزير الخارجية الصيني التقى سوليفان: لا يمكن للانتخابات في تايوان أن تغير حقيقة أنها جزء من الصين

تبادل وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع مستشار الأمن القومي الأميريكي جيك سوليفان، في بانكوك بتايلاند يومي الجمعة والسبت، استراتيجية "صريحة وموضوعية ومثمرة بشأن تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في اجتماع سان فرانسيسكو، وبشأن التعامل بشكل مناسب مع القضايا الهامة والحساسة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".وفي العلاقات الدبلوماسية، شدد وانغ، على أنه يتعين على البلدين "اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من الخبرات، وتعلم الدروس، ومعاملة بعضكم البعض على قدم المساواة بدلا من اتخاذ موقف المتعالي، والبحث عن أرضية مشتركة بدلا من زيادة الخلافات والاحترام الجاد بدلا من تقويض المصالح الأساسية لبعضهما البعض".كما شدد وزير الخارجية الصيني على أنه يتعين على البلدين تطوير طريقة صحيحة للتعايش تتسم بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.وأشار وانغ إلى أن مسألة تايوان هي شأن داخلي للصين، ولا يمكن للانتخابات في منطقة تايوان أن تغير الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن تايوان جزء من الصين.واعتبر أن النزعة الانفصالية في تايوان تشكّل أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، والتحدي الأكبر للصين والولايات المتحدة.وقال:" يتعين على الولايات المتحدة أن تلتزم بمبدأ صين واحدة والمبادئ الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والصين ستصدر بيانات مشتركة وتضع موضع التنفيذ التزامها بعدم دعم انفصال تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين".وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على التنفيذ المشترك لـ "توافق سان فرانسيسكو"، وأكدا أن رئيسي البلدين سيحافظان على الاتصالات على أساس منتظم ويقدمان التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الثنائية.كما اتفق الجانبان على تعزيز التبادلات على كل المستويات والمجالات، والاستخدام الفعال لقنوات الاتصال الاستراتيجية الحالية، وإجراء سلسلة من الحوارات والمشاورات في قطاعات تشمل الدبلوماسية والشؤون العسكرية والاقتصاد والمالية والتجارة وتغير المناخ.ووتم الاتفاق على مواصلة إجراء المناقشات حول المبادئ التوجيهية للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وإطلاق مجموعة عمل حول التعاون في مكافحة المخدرات في المستقبل القريب، وعقد الاجتماع الأول بين الصين والولايات المتحدةن بالاضافة إلى آلية الحوار الحكومي الدولي حول الذكاء الاصطناعي في ربيع هذا العام، واتخاذ المزيد من الخطوات لتوسيع التبادلات الشعبية.كما ناقش الجانبان القضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبي.