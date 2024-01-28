الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار

ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، لجنة المتابعة والتشاور السياسي لتطوير آليات التعاون الثنائي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.



وبحث الجانبان التنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

وبعد اللقاء، لفت بن برحان إلى أنهما أكدا " على أولويتنا المشتركة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".



وشدد وزير الخارجية السعودي على أن القانون الدولي ملزم للجميع ويجب أن ينطبق على إسرائيل، وقال إن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة.



أما شكري، فأكد من جهته، أن من المهم الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.



ايضا، رأى أنه ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا، معتبرا أن الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها لا ينبغي أن يحدث.



من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن ما يشهده البحر الأحمر نتيجة مباشرة للتوتر في المنطقة بسبب ما يحدث في قطاع غزة.



وفي سياق منفصل، أكد أن لا إرادة سياسية لدى إثيوبيا لحل مسألة سد النهضة.