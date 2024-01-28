قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد سريلانكية



أعلنت البحرية السريلانكية الأحد أنّ أشخاصا يُشتبه بأنّهم قراصنة صوماليون استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقماً مكوّناً من ستة أفراد، في أحدث هجوم على السفن في المحيط الهندي.



وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية غايان ويكراماسوريا "تفيد معلوماتنا بأنّه تمّ اختطافهم من قبل قراصنة صوماليين"، مضيفاً أنّه تمّ احتجاز السفينة "لورينزو بوتا-4" السبت على بعد حوالى 840 ميلاً بحرياً جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.



وتمّ تحويل قوات بحرية دولية شمالاً من خليج عدن إلى البحر الأحمر، ممّا أثار مخاوف من استغلال القراصنة للفراغ الذي تركته وراءها، في ظل تسجيل أول عملية قرصنة صومالية ناجحة منذ العام 2017، في كانون الأول.



وقال ويكراماسوريا لوكالة فرانس برس، إنّ "سريلانكا نبّهت القوات البحرية المشتركة"، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة القرصنة. وأضاف أنّ البحرية التابعة للهند المجاورة أرسلت سفينة حربية للتحقيق، بينما تعدّ البحرية السريلانكية سفينة للسفر إلى المنطقة.

