وزير الخارجية الإيطالي يدين بشدة الهجوم على الكنيسة الإيطالية في اسطنبول

عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن "إدانته الشديدة" للهجوم الذي استهدف كنيسة إيطالية في إسطنبول وأدى إلى مقتل شخص.



وكتب أنطونيو تاجاني على منصة اكس: "أعرب عن تعازيّ وإدانتي الشديدة للهجوم الجبان الذي ارتكب ضد كنيسة سانتا ماريا".



وأكد أنه يتابع "الوضع مع السفارة في أنقرة والقنصلية في اسطنبول"، معربًا عن "يقينه بأن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين".



وشنّ مسلّحان هجومًا على الكنيسة خلال مراسم دينية الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.



وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتخاذ "التدابير اللازمة" لاعتقال منفذي الهجوم.



من جهته، أعرب البابا فرنسيس عن دعمه للمؤمنين في الكنيسة المستهدفة، قائلًا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إنه يقف "إلى جانب جماعة كنيسة سانتا ماريا درابيريس في إسطنبول والتي تعرضت خلال القداس لهجوم مسلح أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى".