البابا فرنسيس يحث على احترام المدنيين في مناطق الصراع

البابا فرنسيس: الناس سئموا الحروب

حث البابا فرنسيس على احترام المدنيين في مناطق الصراع، لافتا الى أن الناس سئموا الحروب التي وصفها بأنها "كارثة للشعوب وهزيمة للإنسانية".



وبعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس، دعا بابا الفاتيكان إلى السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، قائلا إنه يجب احترام السكان أيضا في الشرق الأوسط الذي تضرر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأشار أيضا إلى معاناة السكان في أوكرانيا.



ويواجه الجيش في ميانمار، الذي أطاح بحكومة منتخبة في عام 2021، تحالفا من جماعات لها خبرة قتالية واسعة تسعى إلى إنهاء سيطرته على مناطقها منذ أواخر تشرين الأول.



وأعلن البابا فرنسيس أيضا أنه تلقى "بسعادة" نبأ إطلاق مجموعة من الأشخاص، من بينهم ست راهبات، في هايتي بعد أسبوع تقريبا من خطفهم. وكان دعا الأسبوع الماضي إلى الافراج عنهم.