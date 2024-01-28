فرنسا تعلق تمويلها للأونروا في النصف الأول من عام 2024

أعلنت فرنسا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة في النصف الأول من عام 2024 بعد اتهامات إسرائيلة بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية.



وقالت وزارة الخارجية: "لا تخطط فرنسا لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين الوقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية"، مضيفة أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة".