محادثات في باريس بشأن غزة بمشاركة واشنطن والقاهرة وإسرائيل والدوحة

تجري في باريس الأحد محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر واسرائيل لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، وفق ما أفادت مصادر مقربة من المشاركين في هذه اللقاءات لوكالة فرانس برس.



كما تجري الدول الأربع أيضا محادثات مع السلطات الفرنسية، بحسب المصادر نفسها، بهدف التقدم نحو اتفاق يتضمن هدنة في القتال وإطلاق رهائن تحتجزهم حماس.