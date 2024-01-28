إيران تعلن مصادرة سفينة أجنبية بتهمة تهريب الوقود

صادرت إيران الأحد سفينة أجنبية كانت تهرّب وقوداً في الخليج، واعتقلت 14 من أفراد طاقمها، حسبما أفادت وسيلة إعلام محلية.



وقالت وكالة تسنيم للأنباء إنّ "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري صادرت سفينة ترفع علم دولة من أوقيانوسيا قبالة سواحل ميناء بوشهر (جنوب غرب) وكانت تحمل مليوني ليتر من وقود الديزل المهرّب".



ويعدّ سعر الوقود من الأدنى في العالم، ممّا يجعل تهريبه إلى بلدان أخرى مربحاً أكثر. وأضافت الوكالة أنّه "تمّ إلقاء القبض على 14 من طاقم السفينة، وهم من دولتين آسيويتين"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وتعلن القوات الإيرانية بانتظام مصادرة سفن تنقل الوقود بشكل غير قانوني في الخليج.



وفي أيلول، صادرت إيران ناقلتي نفط ترفعان علم بنما وتنزانيا، كانتا تحملان أكثر من 1,5 مليون ليتر من الوقود الإيراني، واعتقلت 37 من أفراد طاقم السفينتين، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.



بموازاة ذلك، صادرت إيران في 12 كانون الثاني ناقلة نفط في خليج عمان، رداً على "سرقة" الولايات المتحدة شحنة كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كانت تنقلها السفينة نفسها العام الماضي، وذلك على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة.