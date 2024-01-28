الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انتهاء محاكمة دبلوماسي أوروبي سويدي أوقفته إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل

أخبار دولية
2024-01-28 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انتهاء محاكمة دبلوماسي أوروبي سويدي أوقفته إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
انتهاء محاكمة دبلوماسي أوروبي سويدي أوقفته إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل

انتهت اليوم، محاكمة الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس الموقوف منذ نحو عامين في إيران بتهمة التعاون "على نطاق واسع" مع إسرائيل ضدّ "أمن" طهران، حسبما أفادت وسيلة إعلامية إيرانية.
     
ولم يُحدّد تاريخ صدور الحكم في محاكمة فلوديروس التي بدأت في كانون الأول.
     
وكان فلوديروس (33 عامًا) قد اعتقل في 17 نيسان 2022 في مطار طهران فيما كان يستعد لمغادرة إيران بعد رحلة مع أصدقاء.
     
واتهمه المدعي العام في لائحة الاتهام بارتكاب "أعمال استخباراتية على نطاق واسع" لصالح "نظام الاحتلال الصهيوني"، حسبما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
     
وأضاف: "نظرًا للآثار الضارة لأفعال المدعى عليه، أطلب الحكم عليه بالعقوبة القصوى"، بدون أن يحدد ماهيتها.
     
ويحاكم يوهان فلوديروس بتهمة "الإفساد في الأرض" والمشاركة في "أعمال ضد أمن إيران من خلال التعاون الاستخباراتي المكثف مع النظام الصهيوني".
     
و"الإفساد في الأرض" من التهم الأكثر خطورة في إيران والتي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
     
ونشر موقع "ميزان أونلاين" صورًا ليوهان فلوديروس مرتديًا الزيّ الرمادي للسجناء ومحاطًا بمحاميَيه في قاعة المحكمة شبه الفارغة بالفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران.
     
وأمهل القاضي المحامين أسبوعًا للدفاع عن الدبلوماسي الشاب.
     
وطالب الاتحاد الأوروبي كما السويد مرارًا بـ"الإفراج الفوري" عن فلوديروس باعتبار أنه "لا سبب على الإطلاق لإبقائه رهن الاعتقال" في سجن إوين حيث يُسجن العديد من معارضي الحكومة الإيرانية.
     
وفي 17 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني للمطالبة بإطلاق مواطنين "موقوفين تعسفًا" في إيران.
     
وشهدت العلاقات بين السويد وإيران أزمة بعد حكم اصدرته محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري، مسؤول سجن إيراني سابق، لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران في 1988.
     
وأيدت محكمة استئناف في ستوكهولم في 19 كانون الأول الحكم المذكور بحق نوري (62 عاما) الذي دين بـ"ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي" و"جرائم قتل"، لدوره في قتل 5000 سجين على الأقل في حملة ضد المنشقين في إيران في 1988.

آخر الأخبار

أخبار دولية

محاكمة

يوهان فلوديروس

إيران

إسرائيل

LBCI التالي
انطلاق الحوار لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق (الشرق الاوسط)
ألمانيا تعلق تمويل وكالة الأونروا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-26

وزير الخارجية الإيراني يطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بعد حكم العدل الدولية

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-22

الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
2024-01-20

الحرس الثوري الإيراني يقول إن عضوًا خامسًا توفي بعد إصابته في غارة إسرائيلية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-01-20

إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة على دمشق وتتوعّد بالانتقام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس

LBCI
أخبار دولية
13:11

هوكستين: تأثير تجنب الملاحة في البحر الأحمر على التضخم محدود

LBCI
أخبار دولية
13:05

العامود الفقري لمصر في خطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-01-27

كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس

LBCI
فنّ
2024-01-27

بعدما اتهمته بعدم الوفاء.. وائل شرف يفضح صفاء سلطان: كانت مخطوبة لمنتج متزوّج ولديه أولاد "بطولها"

LBCI
أخبار دولية
11:47

بايدن: مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن

LBCI
أخبار دولية
01:21

واشنطن تحض المجتمع الدولي على دعم مهمة أمنية في هايتي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس

LBCI
أخبار دولية
13:05

العامود الفقري لمصر في خطر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟

LBCI
أخبار دولية
06:13

الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

LBCI
خبر عاجل
11:36

بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا

LBCI
أخبار دولية
05:15

مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

LBCI
فنّ
15:29

"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟

LBCI
حال الطقس
07:52

انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟

LBCI
آخر الأخبار
15:46

"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج

LBCI
فنّ
06:24

تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)

LBCI
منوعات
14:15

عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More