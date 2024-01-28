البيت الأبيض: لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: إسرائيل من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها في مواجهة تهديد حماس

أكد البيت الأبيض اليوم، أنه ليس هناك تغيير في السياسة تجاه إسرائيل بعد أن ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز أن الولايات المتحدة تدرس استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في غزة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "إسرائيل من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها في مواجهة تهديد حماس، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين، وما زلنا ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها على حماس. فعلنا ذلك منذ السابع من تشرين الأول، وسنستمر فيه. لا يوجد تغيير في سياستنا".