متظاهرون يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

منعت تظاهرة لمطالبين بالافراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس الأحد، شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب قطاع غزة، من العبور إلى القطاع الذي تقول الامم المتحدة إنه على شفير كارثة.



وقالت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية "كوغات" إن "نحو 200 متظاهر" مرتبطين بأقارب الرهائن تجمعوا قرب معبر كرم أبو سالم وطالبوا بعدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا بعد إطلاق الرهائن.



وهتف المتظاهرون "الإنسانية لأغراض إنسانية".