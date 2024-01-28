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رئيس مجلس السيادة في السودان يزور الجزائر

أخبار دولية
2024-01-28 | 11:37
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رئيس مجلس السيادة في السودان يزور الجزائر
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رئيس مجلس السيادة في السودان يزور الجزائر

تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة

بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأحد، زيارة إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد له دعم بلاده في مواجهة "قوى الشر" التي تستهدف السودان.
     
وقال تبون في تصريح مشترك مع ضيفه السوداني، نقله التلفزيون الحكومي إن "الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه"، بدون توضيح ماهية القوى التي أشار اليها.
     
من جهته، أكد البرهان أن "السودان يتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء دوليين وإقليميين"، شاكرا الجزائر "الحاضرة في كل طاولة نقاش او مفاوضات عربية او إقليمية".
     
وكان البرهان وصل الى الجزائر صباح الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء نذير العرباوي.
     
وتأتي زيارته للجزائر بعد جولة قادت خصمه ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الى دول إفريقية في محاولة لكسب الشرعية. 
     

أخبار دولية

الجزائر

السودان

عبد الفتاح البرهان

عبد المجيد تبون

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