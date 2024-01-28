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بايدن: مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن

أخبار دولية
2024-01-28 | 11:47
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بايدن: مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن
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بايدن: مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، متهما جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وقال بايدن في بيان: "بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأميركية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة. وأشار بايدن الى أن الهجوم وقع مساء أمس السبت.

وقال بايدن في البيان الذي أصدره البيت الأبيض: "سنبقي على الالتزام بمحاربة "الإرهاب". وسنحاسب "بلا شك" كل أولئك المسؤولين في الوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها".

ولم يذكر بيان بايدن عدد الجنود الذين أصيبوا، لكن شبكة سي.إن.إن قالت إن 20 عسكريا على الأقل أصيبوا في الهجوم.

أخبار دولية

بايدن

هجوم

قوات أميركية

الأردن

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