الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سوريا

أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني المتحدث الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين أن الهجوم على القوات الأميركية الذي اسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.



وقال الوزير لقناة "المملكة" الرسمية إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن"، موضحا أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".