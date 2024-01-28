إكواس تبدي استعدادها لـ"حلّ تفاوضي" بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر

أبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) استعدادها لايجاد "حل تفاوضي" بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.



وقالت المجموعة في بيان إن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة" التي "تبقى ملتزمة التوصل الى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك. وأشارت الى أنها لا تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.

