النروج تعلن مواصلة تمويل وكالة الأونروا

أعلنت النروج، إحدى الدول المانحة الرئيسية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان: "النروج قررت مواصلة تمويلها".



وأضاف: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".



وتابع الوزير: "لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي".



واتهمت إسرائيل الجمعة عددا من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وسارعت الولايات المتحدة للإعلان عن وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.



من جانبها، ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.



وقال وزير الخارجية النروجي: "يجب علينا التمييز بين ما قد يفعله الأفراد وما تمثله الأونروا".



وأضاف: "إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية ويجب ألا يدفعوا ثمن أفعال الآخرين".