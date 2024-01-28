هوكستين: تأثير تجنب الملاحة في البحر الأحمر على التضخم محدود

أوضح المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين أن تكلفة تحويل مسار السفن لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر هي لوجستية أكثر منها تضخمية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تخفيف أثر مخاطر جماعة الحوثي اليمنية في المنطقة.وقال هوكستين لشبكة "سي بي إس" في مقابلة: "من الواضح أنه توجد مشكلة مرتبطة بمعنويات (المستهلكين) إذ ارتفعت الأسعار قليلا"، مشيرا إلى أن السفن عليها أن تقطع مسافة أكبر.وقال: "إنها تكلفة لوجستية أكثر من كونها تكلفة فعلية. التكاليف ترتفع. لكن... التأثيرات التضخمية ضعيفة نسبيا".