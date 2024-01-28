العامود الفقري لمصر في خطر

الكشف عن عملية فساد داخل وزارة الدفاع الاوكرانية

الكشف عن عملية فساد داخل وزارة الدفاع الاوكرانية

وقف تمويل الأونروا في فلسطين المحتلة... هل ينحسب على لبنان؟ (الشرق الاوسط)