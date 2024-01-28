مكتب نتانياهو: اجتماع باريس حول الحرب في غزة خطوة "بناءة"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن اجتماع الأحد في باريس بين مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين حول وقف لإطلاق النار في غزة كان "بناء"، متداركا أنه "لا يزال ثمة خلافات" بين الأطراف.



وأورد بيان مكتب نتانياهو أن اسرائيل كانت ممثلة برئيسي الموساد (الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (الاستخبارات الداخلية)، لافتا إلى أن الأطراف المعنيين "سيواصلون مباحثاتهم هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى".