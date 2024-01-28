الأردن: الهجوم على القوات الأميركية لم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية

أعلن وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين أن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف صباح هذا اليوم كان على الحدود السورية الأردنية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وجرح آخرين، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود.وأوضح المتحدث الرسمي أن التواجد الأميركي بالقرب من الحدود الأردنية يأتي في سياق اتفاقية التعاون ما بين البلدين الصديقين والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية.وأكد المتحدث الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة.