تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على كنيسة بإسطنبول

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في منشور على تليغرام، مسؤوليته عن هجوم على كنيسة بإسطنبول اليوم الأحد أسفر عن مقتل شخص.



وأشار التنظيم الى أن اثنين من أعضائه نفذا الهجوم ولاذا بالفرار.