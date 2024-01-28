رئيس الوزراء الأرميني يقترح معاهدة عدم اعتداء على أذربيجان

اعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الاحد أنه اقترح على أذربيجان توقيع معاهدة عدم اعتداء، في انتظار معاهدة سلام شاملة.



وقال باشينيان في خطاب لمناسبة "يوم الجيش" في أرمينيا "قدمنا الى أذربيجان اقتراحا (يشمل) آلية مراقبة متبادلة للاسلحة وتوقيع معاهدة عدم اعتداء إذا كان توقيع معاهدة سلام سيتأخر".