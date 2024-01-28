الأردن: الهجوم على القوات الأميركية "إستهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا"

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين في بيان الأحد أن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين إستهدف "موقعا متقدما على الحدود مع سوريا يضم قوات أميركية تتعاون مع الأردن في مواجهة الإرهاب".



ونقل البيان الحكومي عن مبيضين قوله إن "الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين، وجرح آخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".



واضاف أن "الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة" الأردنية.

