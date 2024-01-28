بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة "سترد" بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بالرد بعد هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن حمّل مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.



وقال بايدن أثناء قيامه بزيارة إلى ولاية ساوث كارولينا "كان يومنا صعبا الليلة الماضية في الشرق الأوسط. فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة"، قبل أن يتعهد بأن الولايات المتحدة "سترد".