القبض على مسلحين اثنين نفذا الهجوم المسلح في كنيسة في إسطنبول

ألقت السلطات التركية القبض على مسلحين اثنين قتلا شخصا بالرصاص يوم الاحد، خلال قداس في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية في إسطنبول، بحسب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الذي اشار إلى أنهما من الممكن أن يكونا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.



وفي وقت لاحق، أكد وزير الداخلية التركي أن السلطات داهمت أكثر من 30 موقعا في أنحاء إسطنبول واعتقلت 47 شخصا حتى الآن.



ولفت إلى أنه تم القبض على المشتبه بهما في إحدى المداهمات الأخيرة.



وقال يرلي قايا: "كلا المشتبه بهما مواطنان أجنبيان. أحدهما من طاجيكستان والآخر روسي وبحسب تقييمنا فإنهما من تنظيم الدولة الإسلامية"، مؤكدا أنه سيتم استجوابهما بشأن الهجوم.



وفي وقت سابق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في منشور على تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إنه جاء استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين.

