زيلينسكي: انخفاض المساعدات الأميركية لأوكرانيا سيكون "إشارة سيئة"

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن انخفاض المساعدات الأميركية المقدمة إلى كييف يبعث رسالة سيئة.



ومع احتمال تراجع المساعدات الأميركية، حض زيلينسكي ألمانيا على أن ترمي بثقلها الاقتصادي لحشد الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مزيد من الدعم لكييف في معركتها ضد روسيا.



وقال لإذاعة "آيه آر دي" الألمانية إن "سلبية الولايات المتحدة أو نقص الدعم سيبعث إشارة سيئة".



وردا على سؤال حول ما إذا كان يأمل في أن تؤدي برلين دورا أكبر في حال تراجع المساعدات الأميركية، اعتبر زيلينسكي أنه "يمكن لألمانيا أن تتمكن من حشد دول الاتحاد الأوروبي".



وأوضح أن "الكثير من الدول لديها علاقات اقتصادية مهمة مع ألمانيا واقتصادها يعتمد على قرارات ألمانيا، لأن ألمانيا تتمتع باقتصاد قوي".



وفي مقابلة منفصلة الأربعاء، كان المستشار الألماني أولاف شولتس حضّ الدول الأوروبية على زيادة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مثيرا احتمال توقف المساعدات المقدمة من المساهم الأكبر الولايات المتحدة.