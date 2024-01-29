اليابان تعلق تمويل الأونروا

أعلنت اليابان أنها قرّرت تعليق التمويل الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في الوقت الذي تجري فيه الوكالة تحقيقا في مزاعم عن ضلوع أفراد من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل.وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن اليابان "تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم الإرهابي على إسرائيل" وإنها "تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة".وحث مسؤولون في الأمم المتحدة الدول، بما في ذلك كبار المانحين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، على إعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا.واليابان هي سادس أكبر جهة مانحة للوكالة وفقا لبيانات الأونروا لعام 2022.