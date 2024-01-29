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طهران تعلّق على هجوم أودى بثلاثة جنود أميركيين في الأردن
أخبار دولية
2024-01-29 | 01:01
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طهران تعلّق على هجوم أودى بثلاثة جنود أميركيين في الأردن
نفت إيران ضلوعها في هجوم بطائرة مُسيّرة أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيّين في الأردن، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجيّة نقلته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا).
ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".
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