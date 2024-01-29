إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لحساب إسرائيل

أعدمت إيران شنقًا أربعة رجال دينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيليّة في إطار خطّة لتخريب موقع دفاعي إيراني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائيّة في الجمهوريّة الإسلاميّة.



وأوضحت وكالة "ميزان أونلاين" أنّ المتّهمين الأربعة أوقِفوا في 23 تمّوز 2022 أثناء إعدادهم لصالح الموساد عمليّةً ضدّ مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة في وسط إيران.