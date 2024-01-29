الجيش الإسرائيلي: قتلنا عشرات المسلحين في غزة وبعضهم قرب مستشفى الأمل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، من بينهم أربعة تم رصدهم وهم يستعدون لنصب كمين للقوات بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس.