اتفاق بين قطر للطاقة وإكسليريت إنرجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال لبنغلادش

وقّعت شركة قطر للطاقة وشركة إكسليريت إنرجي، التي مقرها الولايات المتحدة، اتفاقا مدته 15 عاما لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة في بنغلادش اعتبارا من كانون الثاني 2026.