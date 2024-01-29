الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بطائرات مسيرة

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية هجوما بطائرات مسيرة اليوم الاثنين على مصفاة نفط بمدينة ياروسلافل شمال شرق موسكو.



وأكد حاكم منطقة ياروسلافل ميخائيل يفراييف أن الواقعة لم تسفر عن حريق أو وقوع إصابات.



وجاءت محاولة الهجوم في أعقاب سلسلة من هجمات مماثلة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا في الأسابيع الأخيرة، والتي أدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود.