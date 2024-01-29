العراق يستنكر التصعید المستمرّ: مستعدون للعمل على رسم قواعد تجنّب المنطقة المزيد من التداعيات

استنكرت الحكومة العراقية التصعید المستمرّ وخصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السوریة - الأردنیة، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنیة الخطیرة في المنطقة.وفي وقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، أكد في بيان استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.واعتبرت الحكومة العراقية أنّ انعكاس ھذه التطورات يھدد السلم والأمن الإقلیمي والدولي، ويقوض جھود مكافحة الإرھاب والمخدرات، وكذلك يعرض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر.