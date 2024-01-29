تأكيد إيراني-باكستاني على احترام سيادة وسلامة أراضي بعضهما البعض

أكدت ايران وباكستان أنهما تحترمان سيادة بعضهما وسلامة أراضي البعض، وأنهما عازمتان على توسيع نطاق التعاون الأمني، وتكثيف الجهود لإصلاح العلاقات.



الكلام جاء بعد لقاء جمع وزيري خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان وباكستان جليل عباس جيلاني، وذلك بعد تبادل ضربات صاروخية هذا الشهر على ما قالتا إنها أهداف لمسلحين.

وفي السياق، أكد عبد اللهيان أن ايران تحترم سيادة باكستان ولن تعطي أي فرصة للإرهابيين لتهديد أمن البلدين المشترك.