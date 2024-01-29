إنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية مقابل الإفراج عن المحتجزين لدى حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ الإفراج عن من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع

غزة.



وأوضحت أنّه سيتطلّب أيضًا، سحب قوات الاجتياح جميعها، في إعادة تأكيد لموقفها، بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعًا مع وسطاء قطريين ومصريين.



وقال رئيس الدائرة السياسية لـ"حماس" سامي أبو زهري لرويترز: "نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة."



ولم يتضح بعد، ما إذا كانت "حماس"، إذا استُوفي هذا الشرط، ستفرج عن المحتجزين جميعهم أم بعضهم.