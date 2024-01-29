تحضيرات للقاء بين أوربان وزيلينسكي

التقى وزير الخارجية المجريّ بيتر سيارتو بنظيره الأوكرانيّ دميترو كوليبا، في غرب أوكرانيا، قبل قِمة للاتحاد الأوروبيّ عن المساعدات المالية لكييف.



وتوترت العلاقات بين البلدين، في السنوات الماضية، عندما اعترض رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان، في كانون الأول على 50 مليار يورو (55 مليار دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبيّ، لأوكرانيا.



وكان قد طرح الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي فكرة عقد اجتماع مباشر مع أوربان "لإيجاد حلول" لخلافاتهما.



وتهدف المحادثات بين وزيري خارجية البلدين، في أوجهورود إلى التحضير لذلك.



وسيحضر المستشار الرئاسيّ الأوكرانيّ أندريي يرماك الاجتماع أيضًا.



وتأتي هذه المحادثات، قبل أيّام فقط، من اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبيّ، في قمة استثنائية، لإحراز تقدم في حزمة المساعدات المتوقفة لكييف.