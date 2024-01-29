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قوات روسية سيطرت على قرية في خاركيف
أخبار دولية
2024-01-29 | 06:02
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قوات روسية سيطرت على قرية في خاركيف
سيطرت قوات روسية على قرية تابايفكا، في منطقة خاركيف الأوكرانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، في بيان.
لكن، كييف نفت ذلك.
وقال مدير الاتصالات للقوات البرية الأوكرانية فولوديمير فيتيو، للتلفزيون الرسميّ: "هذا لا يتوافق مع الواقع."
وأضاف: "هناك معارك تدور، قرب المِنطقة."
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