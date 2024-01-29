المتحدث باسم الأونروا: إذا لم يُستأنف التمويل لن نتمكن من مواصلة خدماتنا في المنطقة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية شباط إذا لم يُستأنف التمويل.



واشار متحدث باسم الوكالة إلى أنه "إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية شباط".