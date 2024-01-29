إحباط عملية طعن عند مدخلِ قيادة البحرية الإسرائيلية في حيفا

أعلنت وسائلُ اعلام اسرائيلية إحباطَ تنفيذِ عمليةِ طعن عندَ مدخلِ قيادةِ البحرية الإسرائيلية، في حيفا.



وأكّدَ الإسعاف نقلَ مصابٍ، إثرَ محاولة الطعن.



وأشارَت الشرطةُ الإسرائيلية إلى أنّها تحققُ، في حادثةِ إصابةِ جنديٍ وإطلاقِ نارٍ على مشتبهٍ به، في حيفا.



وتُجري الشرطة عملياتِ تمشيطٍ، في الموقع.