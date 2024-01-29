محاولة جديدة لإغلاق معبر "كرم أبو سالم" أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

حاولَت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إغلاق معبر "كرم أبو سالم" من جديد أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وعلى الرغم من قرارِ الجيش الاسرائيلي إعلان معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة، لمنعِ المستوطنين من عرقلة دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، إلا أن مجموعات وصلت إلى المكان للتظاهرِ من أجل عرقلة سيرِ الشاحنات.ويحاول المستوطنون، منع مرورِ أيّ مساعدات حتى يعود الأسرى الإسرائيليون لدى حركة حماس في قطاع غزة.