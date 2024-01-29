البحرية الهندية تحرر سفينة صيد إيرانية استولى عليها قراصنة قبالة الصومال

أعلنت البحرية الهندية تحرير سفينة صيد إيرانية خطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.



وأوضح المتحدث باسم البحرية الهندية فيفيك مادوال أنّ "قراصنة صعدوا على متن سفينة الصيد وأخذوا أفراد الطاقم رهائن".



وأكد أنّ السفينة الحربية الهندية INS Sumitra "تمكّنت من تحرير أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصاً مع السفينة" والتي تحمل اسم "إيمان" وترفع العلم الإيراني.



وكانت السفينة الحربية الهندية تقوم بدورية قبالة سواحل الصومال في خليج عدن، عندما تلقّت رسالة استغاثة من سفينة الصيد الإيرانية.



وقال مادوال إنّ السفينة الهندية "اعترضت السفينة" الإيرانية، ثمّ حاولت "إكراه" القراصنة على إطلاق سراح الطاقم والسفينة.



وأوضحت البحرية الهندية أنّه تمّ "تأمين (سفينة الصيد) وإطلاق سراحها لمواصلة عبورها"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو مصير القراصنة.