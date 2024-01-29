الاتحاد الأوروبيّ يطالب بتدقيق عاجل في عمل الأونروا

طالب الاتحاد الأوروبيّ بتدقيق عاجل، في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد اتهام إسرائيل موظفين، في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع، في الهجوم، الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وقال المتحدث باسم التكتل إريك مامر إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية تدقيق.