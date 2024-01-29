خطيب: الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران ترد على المعتدين الأميركيين

شدّد وزير المخابرات الإيرانيّ إسماعيل خطيب على أنّ الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، في المنطقة، ترد على المعتدين الأميركيين، وفقًا

لتقديرها.



وأتى ذلك، بعد يوم من مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، في هجمات على قواعد أميركية، في الأردن.



واستخدم خطيب، في تصريحاته للتلفزيون الرسميّ الإيرانيّ، تعبير "محور المقاومة"، الذي يشير إلى تحالف فضفاض يشمل حركة المقاومة

الإسلامية "حماس" وجماعات شيعية مسلحة، في أنحاء المنطقة تواجه إسرائيل وحلفائها الغربيين عسكريًا.