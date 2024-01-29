سماع دوي انفجارات عدة في دمشق... ماذا في المعلومات الاولية؟

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أنّ عددًا من المستشارين الإيرانيين قُتلوا، في هجوم إسرائيليّ، جنوبي العاصمة دمشق.

وقال مدير المرصد السوريّ لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ قصفًا إسرائيليًا بثلاثة صواريخ استهدف مقرًا لـ"حزب الله" والحرس الثوريّ الإيرانيّ، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.



وذكر المرصد أنّ بين القتلى سوريَين، يعمل أحدهما مرافقًا لضابط، في الحرس الثوريّ الإيرانيّ.



ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان بين القتلى مدنيون.

سُمع دوي انفجارات عدة، قربَ مقامِ السيدة زينب على مشارف العاصمة السورية دمشق.وقال قيادي في التحالف المؤيد لإيران لرويترز، إن التفجير استهدف موقعًا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.ولاحقا، اعلن مصدر عسكري سوري، ان إسرائيل شنت هجوماً جويًا من اتجاه الجولان استهدف عدداً من النقاط جنوبي دمشق.وبحسب وسائل اعلام رسمية ايرانية، فقد ادت الضربات الى مقتل شخصين واصابة عدد آخر. أما المرصد السوري لحقوق الانسان، فأفادَ بسقوط ستة قتلى وعدد من الجرحى.