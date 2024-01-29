واشنطن ستردّ على الهجوم على قوات أميركية في الأردن

أكّد متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ "بالطريقة الملائمة" على الهجوم بمسيّرة على قاعدة، في الأردن.



وأدّى هذا الهجوم إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، بعدما اتهم الرئيس الأميركيّ جو بايدن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنّ الرئيس بايدن سيرّد على هجوم الأحد بالطريقة الملائمة.



وأضاف: "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران ولا نريد نزاعًا أوسع، في الشرق الأوسط."